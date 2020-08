Investito e ucciso in Umbria, arrestati tre giovani (Di sabato 15 agosto 2020) commenta I carabinieri hanno arrestato tre giovani per la morte di Filippo Limini, il 24enne di Spoleto travolto da un'auto dopo uno scontro tra due gruppi avvenuto nei pressi di un locale di Bastia ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Malmenato e investito due volte con l’auto dopo una rissa, muore a 24 anni. Fermati tr... - Corriere : Malmenato e investito due volte con l’auto dopo una rissa, muore a 24 anni. Fermati tre giovani - MediasetTgcom24 : Investito e ucciso in Umbria, arrestati tre giovani #Umbria - Gabriele885 : RT @RadioSavana: Bastia Umbra: ragazzo italiano ucciso da branco #risorseINPS. Filippo 24enne è stato prima colpito da calci e pugni in un… - ombrysan : RT @RadioSavana: Bastia Umbra: ragazzo italiano ucciso da branco #risorseINPS. Filippo 24enne è stato prima colpito da calci e pugni in un… -