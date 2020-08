Inter-Shakhtar, Junior Moraes sfida i nerazzurri: “Pronti ad abbattere il gigante” (Di sabato 15 agosto 2020) E' tutto pronto per la sfida tra Inter-Shakhtar.Si affronteranno lunedì sera nella semifinale di Europa League, Inter e Shakhtar Donetsk: match che decreterà chi, tra le due compagini, potrà accedere alla finalissima. Tanti i temi toccati a poco più di 48 ore della gara dall'attaccante Junior Moraes che, durante un'Intervista concessa ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", ha voluto avvertire i nerazzurri."Non è un segreto che la forza dell’Inter sia principalmente nella loro difesa e nel loro fisico. Ma se lo Shakhtar vuole essere re, deve abbattere il gigante. Inter favorita? Sì, sicuro. Ma noi siamo in forma e ... Leggi su mediagol

Inter : ?? | AVVERSARI Sarà Inter-@FCShakhtar la semifinale di @EuropaLeague ???? Si giocherà lunedì 17 agosto alle 21:00 a… - DiMarzio : Le dichiarazioni di D'Ambrosio in vista della semifinale tra #Inter e #Shakhtar - Gazzetta_it : #InterShakhtar tanto Brasile tra gli ucraini. Ma con forza ed equilibrio #Conte... - sportface2016 : #Inter, le dichiarazioni di Danilo #DAmbrosio - Mediagol : #Inter-Shakhtar, #JuniorMoraes sfida i nerazzurri: “Pronti ad abbattere il gigante” -