Inter-Shakhtar Donetsk, Young: “Ecco cosa è cambiato rispetto a quando giocavo con il Manchester United” (Di sabato 15 agosto 2020) Ashley Young racconta il suo primo approccio alla Serie A.Dopo aver trascorso ben 17 anni in Premier League, il terzino inglese ha deciso di iniziare una nuova avventura professionale trasferendosi in Italia per giocare con la maglia dell'Inter. Dopo un momento iniziale di difficoltà, il classe '85 ha trovato il giusto equilibrio, riuscendo a raccogliere quattro gol e quattro assist in diciotto presenze complessive.A pochi giorni dalla sfida contro lo Shakhtar Donetsk, valida per le semifinali di Europa League, Young ha rilasciato un'Intervista esclusiva ai microfoni della UEFA, raccontando del suo primo approccio alla Serie A: "L’impatto con la Serie A non è stato così difficile: sono uno di quelli ... Leggi su mediagol

