Inter, Lautaro a secco in Europa League: il Toro vuole sfatare il tabù (Di sabato 15 agosto 2020) Contro lo Shakhtar Donetsk Lautaro Martinez proverà a sfatare il tabù Europa League: ancora a secco in questa coppa Lautaro Martinez vuole sfatare il tabù Europa League e quale occasione migliore per farlo se non nella semifinale contro lo Shakhtar Donetsk?. L’argentino è partito per tre gare da titolare (assente per turnover nel ritorno col Ludogorets) e zero gol. Per uno che in Champions, nel girone, ne aveva segnati cinque in sei partite, è una stranezza. Contro lo Shakhtar imbottito di brasiliani sarà comunque Lu-La, vista l’indisponibilità di Sanchez (anche ieri terapie, ma un residuo di speranze solo per l’eventuale finale): nelle ultime due di coppa ... Leggi su calcionews24

