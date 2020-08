Inter, D’Ambrosio: “Partiamo alla pari con lo Shakhtar, Lukaku sta facendo qualcosa di straordinario” (Di sabato 15 agosto 2020) Il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha rilasciato un’Intervista a Sky Sport 24 a pochi giorni dalla semifinale di Europa League 2019/2020 contro lo Shakhtar Donetsk: “Partiamo alla pari, loro sono forti in attacco ma noi siamo un gruppo molto unito e coeso. Non bastano gli exploit dei singoli per arrivare in semifinale, la verità è che stiamo tutti bene. Daremo tutto per raggiungere la finale – ha affermato il classe 1988, che poi ha parlato di Lukaku – Romelu sta facendo qualcosa di clamoroso. La squadra lo aiuta mettendolo in condizione e cerca di sfruttarlo al meglio nell’area avversaria. E’ un attaccante davvero forte“. Leggi su sportface

