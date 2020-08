Instagram Reels e TikTok: come funzionano (Di sabato 15 agosto 2020) Instagram Reels vuol "far le scarpe" a TikTokcome funziona Reels di InstagramInstagram Reels e TikTok: differenzeInstagram Reels vuol "far le scarpe" a TikTokTorna su Complici gli appelli di Trump e la firma dei decreti che vietano di utilizzare l'app cinese, la concorrenza per l'applicazione TikTok si fa sempre più agguerrita. E nel carnet dei potenziali rivali approda Reels, applicazione appena lanciata all'interno di Instagram da Facebook. Dal 5 agosto Instagram Reels, battezzata come il clone di TikTok, è disponibile anche in Italia. ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Instagram Reels e TikTok: come funzionano: Instagram Reels vuol 'far le scarpe' a… - D3beamarchio : sto postando dei reels su instagram e questi ultimi stanno diventando abbastanza virali, sto iniziando pian piano a… - laRoyalBlood_ : Ho appena provato i reels su Instagram e niente, sembra quasi TikTok - auroravitii : ma davvero c’è qualcuno che usa reels di instagram??? - stravngersoul : entrare su instagram è più bello da quando trovo nella home solo foto e reels di gatti -