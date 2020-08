Incidenti in Montagna: morto alpinista in Val Passiria, precipitato per 150 metri (Di sabato 15 agosto 2020) Incidente oggi pomeriggio in Alto Adige: un alpinista è morto in Val Passiria, dopo essere precipitato nel vuoto per circa 150 metri. E’ accaduto a circa 3.200 metri di altitudine sulla Montagna denominata Cima delle Anime che forma la cresta di confine con l’Austria sopra il paesino di Plan in Passiria. L’alpinista è morto sul colpo. Sul posto l’elicottero Pelikan 1 con a bordo il medico. Impegnati anche soccorso alpino, carabinieri e servizio spirituale.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti Montagna Incidenti montagna: cade da sentiero, morto escursionista Agenzia ANSA Una giovane escursionista cade dalla Cima delle Anime

E' caduta dal sentiero finendo 150 metri più in basso, mentre tentava l'ascensione alla Cima delle Anime, in val Passiria, Giulia Tita, 29enne di Trento. La donna è morta sul colpo. L'incidente è acca ...

La poesia di una coetanea per i cinque amici di Castelmagno

Una poesia scritta per ricordare i cinque ragazzi che erano andati a vedere le stelle vittime dell’incidente di Castelmagno. A scriverla, la coetanea dei giovani Artemisia Meinero, 18 anni, il giorno ...

