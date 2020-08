Incentivi al 110% sui lavori per la casa: ecco perché ottenerli sarà un'impresa (Di sabato 15 agosto 2020) Com'è possibile? Io decido di cambiare gli infissi in casa, di ammodernare gli impianti per il riscaldamento o di dare una rinfrescata alla facciata della mia villetta e lo Stato oltre a rimborsarmi quello che ho speso mi paga pure un 10% aggiuntivo per il disturbo? In soldoni: io investo nel mio immobile 20 mila euro e come per magia ne ricevo a stretto giro 22 mila? Quella che potrebbe sembrare una boutade si è trasformata nella realtà (almeno in teoria) grazie al decreto Rilancio, l'insieme di misure pensate per rimettere in moto il sistema Paese buttato al tappeto dalla pandemia, con una nuova infornata di bonus e mance varie. I sogni di gloria delle migliaia di proprietari di casa italiani, però, si infrangono davanti ai decreti attuativi e alle circolari delle Entrate e del Mise che mettono paletti e chiariscono quali ... Leggi su liberoquotidiano

