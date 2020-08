Incendi Sicilia, roghi nel Palermitano: evacuazioni e soccorsi (Di sabato 15 agosto 2020) Notte di paura in Sicilia a causa degli Incendi che hanno colpito il Palermitano, con alcuni cittadini che per paura hanno abbandonato le case. La situazione più complessa si è verificata a San Martino delle Scale nel Villaggio Montano, nei boschi di piano Renda, l’area di Fontana Fredda e Volo dell’Aquila. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni e alcuni residenti sono scappati nella notte. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i forestali che hanno lavorato tutta la notte per cercare di arginare i roghi nella frazione del Comune di Monreale (Pa). Per completare lo spegnimento sono intervenuti i mezzi aerei in aiuto delle squadre di terra. Un canadair proveniente da Trapani e due elicotteri di base a Boccadifalco sono impegnati dalle prime ore dell’alba. Altri ... Leggi su meteoweb.eu

Notte di incendi a San Martino delle Scale al Villaggio Montano, nei boschi di piano Renda, l'area di Fontana Fredda e Volo dell'Aquila. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni. Alcuni residenti pres ...

Vasto incendio nella notte tra San Martino e Pioppo. Le fiamme altissime hanno impegnato per diverse ore i vigili del fuoco che sono riusciti a domare l'incendio solo nelle ...

