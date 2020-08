«In Maria Assunta il grande valore della vita» Il Vescovo Beschi celebra l’Assunzione (Di sabato 15 agosto 2020) In Santa Maria Maggiore, sabato 15 agosto alle 11, la celebrazione eucaristica per la solennità dell’Assunzione di Maria. Leggi su ecodibergamo

Avvenire_Nei : L'Assunta. Maria insegna l'unità che salva. Virus, Ru486, migranti e armi nucleari - francescoassisi : #15agosto Chi ha proclamato il dogma dell'#Assunta? Perché festeggiamo proprio oggi? E qual è il significato di que… - InfoEttore : @bloody_ale No dai queste volgarità nel giorno della Maria assunta - _whattheroso : Maria pronta ad essere assunta - RovetoArdente : Grazie Signore per il dono di Maria #Assunta, nostra Mamma! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Assunta

Il 15 agosto la Chiesa celebra l'Assunzione di Maria Vergine in Cielo. Il culto si è sviluppato a partire dal V secolo d.C., diffondendosi sempre più e radicandosi nella devozione popolare. La celebra ...Il primo appuntamento questa sera in Santa Maria Maggiore: preghiera e musica. Monsignor Francesco Beschi presiederà la solenne concelebrazione in basilica: inizierà alle 11. Stasera una veglia di pre ...