Ilary Blasi pazzesca in intimo dorato sul tavolo. Foto proibita: costretta a rimuoverla, critiche e insulti | Guarda (Di sabato 15 agosto 2020) Una Foto in intimo color oro di Ilary Blasi provoca la rivolta dei suoi follower. Una parte (molto rumorosa) le rimprovera di aver esibito troppo e la showgirl, moglie di Francesco Totti, dopo qualche ora è costretta a toglierla. Lo scatto, di per sé, non era vietato ai minori: Ilary, bellissima, mostrava Lato e schiena. Sensuale, certo, ma il problema era un altro. In tanti l'hanno criticata per aver ostentato un braccialetto (valore 35mila euro) e delle ciabattine extra-lusso. Normale, per chi come la famiglia Totti ha in banca un conto corrente milionario. Ma sulla Rete sempre più puritana è vietato farlo vedere (ne sa qualcosa Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che ha ingaggiato una sua personale battaglia contro gli haters "rosiconi" a suon ... Leggi su liberoquotidiano

