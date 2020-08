Il voto su Rousseau e l’evoluzione del M5S (Di sabato 15 agosto 2020) Per Luigi Di Maio è l’alba di una nuova era, per Virginia Raggi una rivoluzione. La verità come (quasi) sempre sta nel mezzo. Non è né una, né l’altra. Nel Movimento 5 Stelle è in corso una naturale evoluzione. Fra ieri e giovedì hanno avuto luogo sulla piattaforma Rousseau le votazioni per decidere la modifica del cosiddetto “mandato zero” per i consiglieri comunali e la cancellazione del divieto di alleanza a livello locale con partiti o liste civiche: il SI ha vinto in entrambi i casi. (Geniale l’idea di Casaleggio jr di far votare gli iscritti nei due giorni prima di Ferragosto). Alleanze a livello locale Uno dei capisaldi su cui il movimento di Beppe Grillo e Gian Roberto Casaleggio fu fondato 11 anni fa era l’intransigente guerra ai vecchi partiti, colpevoli di aver ... Leggi su quotidianpost

