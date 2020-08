Il voltafaccia del Pd sulle querele al M5S fa imbestialire i renziani: non avete spina dorsale (Di sabato 15 agosto 2020) Non hanno la spina dorsale, quelli del Pd. La notizia del ritiro delle querele nei confronti dei grillini provoca una durissima reazione da parte di Italia Viva. È un tradimento, non difendono neppure il loro elettorato pur di accordarsi. «L’ultima querela del Pd fu un anno fa. Mai col partito di Bibbiano che toglie i bimbi alle famiglie, fu detto dai grillini. In quel luglio 2019 il Nazareno presentò 23 querele e lo fece per tutelare il buon nome dei militanti e dei volontari. Ricordate il fiume di fango che arrivò da siti ufficiali e da quelli legati alla rete sovranista contro i democratici? E quando parlo di democratici mi riferisco innanzitutto al Popolo Democratico. A quel popolo». Lo scrive su Facebook Davide Faraone a proposito dell’annuncio Pd-M5s sul ritiro delle ... Leggi su secoloditalia

C'era un tempo in cui Luigi Di Maio era costretto a mandare giù, suo malgrado, un'alleanza di governo tra Pd e M5s. Era l'agosto del 2019: dopo la crisi del Papeete il voltafaccia di Salvini, i Cinque ...

