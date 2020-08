Il volo libero tenta di tornare alla normalità: assegnato il titolo italiano di parapendio (Di sabato 15 agosto 2020) Roma, 15 ago – Grazie a una settimana benedetta dal bel tempo e una meteorologia che sembrava creata apposta per volare in parapendio, non ci sono stati problemi ad assegnare il titolo italiano 2020 di questa disciplina. Leggi anche – Deltaplani e parapendio tornano a colorare i cieli Nei cieli sopra i comuni di Cuorgnè e Chiesanuova (Torino) un’ottantina di piloti, compresa una manciata di stranieri, si sono affrontati lungo sei percorsi, uno al giorno, tra i 52 e oltre 107 km. Quindi un campo di gara esteso dalla pedemontana piemontese fino alla pianura e ai laghi di Viverone e Candia, curato dall’Aero Club Lega Piloti con la collaborazione dell’associazione locale volo libero Santa Elisabetta e il patrocinio di ... Leggi su ilprimatonazionale

