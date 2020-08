Il superbonus per ristrutturare casa, dal giardino ai mobili ed elettrodomestici: ecco come funziona (Di sabato 15 agosto 2020) Aumentano le agevolazioni per chi ha in programma di ristrutturare la casa. come ricorda laleggepertutti.it a fare la parte del leone, sarà il superbonus del 110% inserito nel Dl Rilancio. Il beneficio sarà applicabile alle spese sostenute tra il 1° luglio prossimo e la fine del 2021. Ma non è l’unico. In virtù di quanto previsto già dalla manovra 2020, si può contare sulla detrazione del 50% sui lavori di ristrutturazione edilizia. Inoltre su quella del 36% per verde e giardini e sui bonus del 50% per mobili ed elettrodomestici, che possono aumentare fino al 75% a seconda del tipo di intervento (finestre, caldaie, pannelli solari), oltre alla detrazione dell’85% riservata al sismabonus. Senza dimenticare il bonus facciate del ... Leggi su secoloditalia

