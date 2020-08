Il ruggito del Lione, eliminato clamorosamente il Manchester City: in semifinale c’è il Bayern Monaco (Di sabato 15 agosto 2020) Si chiudono con una sorpresa clamorosa i quarti di finale di Champions League, il Manchester City non riesce a staccare il pass per la semifinale, cedendo 3-1 al Lione al termine di una partita pazza e ricca di colpi di scena. Pool/Getty ImagesDopo aver buttato fuori la Juventus, la squadra di Garcia compie l’ennesima impresa di questa sua stagione, cancellando i sogni di gloria di Pep Guardiola, che per l’ennesima volta deve dire addio al sogno Champions. A sfidare la squadra di Flick, vincitrice ieri per 2-8 contro il Barcellona, saranno dunque i francesi, capaci di sovvertire tutti i pronostici e imporsi al cospetto di una squadra sulla carta superiore, ma non sul campo. A sbloccare il risultato ci pensa Cornet, che quando affronta il Manchester City si esalta. Per ... Leggi su sportfair

Quattro medaglie anche ieri al Sette Colli, Detti cede a Paltrinieri negli 800 Ennesimo ruggito di capitan Turrini che a 33 anni strappa un bel bronzo ROMA Altra serata dolcissima per il nuoto livorne ...

Sabato 29 agosto il crooner swing più simpatico ovvero Max Paiella & The Rabbits ci porterà a spasso, nel suo personalissimo e divertentissimo modo, tra gli standard swing più conosciuti e tra qualche ...

