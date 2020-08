Il rivale Pochettino o la bandiera Xavi: il Barcellona di fronte al bivio della storia (Di sabato 15 agosto 2020) Provate ad immaginare una Roma di un futuro più o meno prossimo chiamata a scegliere per la panchina tra l’ex Lazio Tommaso Rocchi (ottimo lavoro con l’U18 biancoceleste) e la leggenda Daniele De Rossi. Ovviamente si tratta di un esempio poco probabile (eufemismo) e svuotato di fondamento per la piazza capitolina, eppure in casa Barcellona la situazione in corso non è poi così diversa da quella prospettata. Al momento, dopo il clamoroso tonfo per 8-2 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, i candidati più forti per prendere il posto di Quique Setien sembrano essere due: Mauricio Pochettino e Xavi. Il primo, ex Espanyol sia da calciatore che da allenatore, due anni fa ha giurato: “Non allenerò mai il Barcellona, il legame con l’Espanyol ... Leggi su sportface

