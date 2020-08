Il referendum, (ennesimo) Armageddon del riformismo istituzionale (Di sabato 15 agosto 2020) A quasi un mese dal referendum confermativo del taglio dei parlamentari - riforma votata da tutte le forze politiche, dal Movimento 5 Stelle principale promotore alla Lega, da Fratelli d’Italia a un Pd che in terza lettura cambia idea e si allinea al neo-compagno di governo – comincia a svilupparsi sui giornali un interessante dibattito sulle ragioni del Sì e del No.Sotto il profilo “tecnico”, vale la pena di registrare il silenzio di quasi tutti i costituzionalisti che nel 2016 hanno fatto campagna elettorale in prima persona (per il No contro la riforma Renzi-Boschi). Peccato, perché essi potrebbero dipanare o confermare dubbi e perplessità su come questa modifica, esclusivamente aritmetica, dovrebbe rendere più efficiente il Parlamento (infatti il bicameralismo perfetto, con i cosiddetti “rimpalli” dei ... Leggi su huffingtonpost

Confesso che il referendum in programma a settembre sulla riduzione del numero dei parlamentari mi lascia tutto sommato alquanto indifferente. Sarebbe in effetti opportuno che le energie venissero ded ...

