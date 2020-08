Il raid dei ladri nella villa: l'anziana pestata a sangue (Di sabato 15 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Il raid è avvenuto in una villa di Careggi. I tre banditi hanno sottratto all'anziana 400mila euro, ori e monili dalla cassaforte L'hanno legata e picchiata poi, con un coltello puntato alla gola, le hanno intimato di aprire il forziere: "Stai zitta e andiamo alla cassaforte". Ha vissuto una notte da incubo l'ottantaseinne fiorentina che, giovedì sera, è stata vittima un raid nel proprio appartamento di Careggi, nella zona collinare di Firenze. I banditi che l'hanno aggredita era armati: "Ho avuto paura ma ho reagito", racconta in un'intervista a La Nazione. Il raid in via del Massoni Via del Massoni è la lussosa strada che da Careggi conduce a Fiesole, lungo le colline che sovrastano il capoluogo toscano. Ville eleganti ... Leggi su ilgiornale

L'hanno legata e picchiata poi, con un coltello puntato alla gola, le hanno intimato di aprire il forziere: "Stai zitta e andiamo alla cassaforte". Ha vissuto una notte da incubo l'ottantaseinne fiore ...

Il pestaggio, la vendetta e il "piombo" dei Cursoti milanesi: i retroscena della sparatoria di Librino

Prima il raid punitivo in via Diaz ai danni di un commerciante vicino ai Cappello, poi le pistolettate su chi pretendeva un chiarimento CATANIA - Equilibri che cambiano. Clan apparentemente in diffico ...

Prima il raid punitivo in via Diaz ai danni di un commerciante vicino ai Cappello, poi le pistolettate su chi pretendeva un chiarimento CATANIA - Equilibri che cambiano. Clan apparentemente in diffico ...