Il Provolone del Monaco? Merito dell’Afghanistan (Di sabato 15 agosto 2020) di Francesco Bellofatto Con Stefano Malatesta, morto a Roma sabato 14 agosto, scompare non solo un giornalista di razza, che per Panorama e La Repubblica ha raccontato da inviato le tensioni sui fronti più caldi del mondo, dal Cile di Pinochet alla guerra tra Iran e Iraq, ma anche uno storico sensibile e attento che con i suoi libri ha saputo riannodare, attraverso i secoli, quei fili sottili, quasi impercettibili, che legano avvenimenti e personaggi all’apparenza distanti e lontani. Viaggiatore instancabile, vincitore dei premi Barzini, Chatwin e Kapuscinski, ha focalizzato la sua ricerca, attenta a cogliere aneddoti e sfumature di personaggi, alla Via della Seta, millenario nervo scoperto delle relazioni tra l’Europa e l’Oriente. Nascono così per una casa editrice di pregio, Neri Pozza (la cui storia meriterebbe di per sé un libro a ... Leggi su ildenaro

Con Stefano Malatesta, morto a Roma sabato 14 agosto, scompare non solo un giornalista di razza, che per Panorama e La Repubblica ha raccontato da inviato le tensioni sui fronti più caldi del mondo, ...

