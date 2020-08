Il presidente iraniano Rouhani: “L’accordo con Israele è un grave errore per gli Emirati Arabi” (Di sabato 15 agosto 2020) Il nuovo piano di pace per il Medio Oriente tra Israele e Emirati Arabi Uniti, presentato dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere un conflitto durato oltre 70 anni, trova nel presidente dell’Iran Hassan Rouhani il suo più grande oppositore. Il presidente iraniano lo ha ribadito anche durante un intervento televisivo. Secondo Rouhani, gli Emirati hanno commesso un terribile sbaglio. Già poche ore prima sull’accordo era arrivata la prevista bocciatura degli iraniani: “La stupidità strategica di Abu Dhabi e Tel Aviv indubbiamente rafforzerà l’asse di ... Leggi su tpi

DatabaseItalia : Il presidente russo Vladimir Putin ha oggi proposto un vertice dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicure… - GeopoliticalN : Il presidente iraniano #Rouhani e il suo omologo francese Emmanuel Macron si sono sentiti in una conversazione tele… - XinhuaItalia : Iran, l'epidemia di COVID-19 durerà almeno altri sei mesi fino all'arrivo di un vaccino valido, ammonisce il presid… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente iraniano Iran, Rouhani: "Accordo tra Emirati Arabi Uniti e Israele è un terribile errore" la Repubblica Iran, Rouhani: "Accordo tra Emirati Arabi Uniti e Israele è un terribile errore"

TEHERAN - Il presidente dell'Iran Hassan Rouhani durante un discorso in diretta tv, ribadisce la sua posizione contro l'accordo tra Israele e Emirati Arabi Uniti. Secondo il presidente gli Emirati han ...

Accordo di pace Israele-Emirati, Trump: "Svolta" | Netanyahu: "Momento storico" | La condanna di Iran e Turchia

Donald Trump annuncia su Twitter una "enorme svolta" nella politica mediorientale. "Storico accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele ed Emirati Arabi", ha scritto il presidente degli Stati ...

TEHERAN - Il presidente dell'Iran Hassan Rouhani durante un discorso in diretta tv, ribadisce la sua posizione contro l'accordo tra Israele e Emirati Arabi Uniti. Secondo il presidente gli Emirati han ...Donald Trump annuncia su Twitter una "enorme svolta" nella politica mediorientale. "Storico accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele ed Emirati Arabi", ha scritto il presidente degli Stati ...