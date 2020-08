Il prefetto: «A Napoli girano troppe armi, ci sono fenomeni di violenza mai visti altrove» (Di sabato 15 agosto 2020) Il Mattino ha intervistato il prefetto di Napoli Marco Valentini che dice: «Mi ha colpito la violenza registrata nell’area metropolitana, anche per consumare episodi delinquenziali per così dire minori, come scippi e rapine; considero di particolare gravità anche il fenomeno tutto napoletano delle scorrerie armate (le cosiddette “stese”), che spesso vedono protagonisti giovani, se non addirittura minorenni. È un fenomeno mai visto altrove, quanto basta a far partire un’attività informativa dedicata, per monitorare e contrastare la circolazione di armi in città». «C’è un eccessivo ricorso alle armi e alla violenza, troppe armi ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il prefetto: «A Napoli girano troppe armi, ci sono fenomeni di violenza mai visti altrove» Al Mattino: «il fenomen… - Notiziedi_it : Prefetto Napoli firma 15 interdittive antimafia per aziende della Sanità, trasporti e onoranze funebri - ilMedianoit : #Marigliano Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, a seguito delle dimissioni dell'ex sindaco Carpino ha avviato l… - fattidinapoli : Napoli: Comune di Marigliano, Prefetto nomina il Commissario - - vesuvianonews : Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, a seguito delle dimissioni del Sindaco del Comune di Marigliano, divenute e… -

Ultime Notizie dalla rete : prefetto Napoli Ferragosto sicuro a Napoli, vertice in Prefettura La Repubblica “Terra dei Fuochi, la lotta continua”

NAPOLI-“La lotta agli ecoreati nella Terra dei Fuochi non si arresta, il piano delle Prefetture di Napoli e Caserta sta producendo ottimi risultati. Il nostro obiettivo è arrivare a roghi zero, commet ...

Terra dei Fuochi, 4 milioni dal Ministero dell’Ambiente contro i roghi e per la rimozione dei cumuli di rifiuti

Il Ministero dell'Ambiente, il Prefetto di Napoli, i commissari straordinari di Giugliano in Campania e di Caivano e l'incaricato per il contrasto al ...

NAPOLI-“La lotta agli ecoreati nella Terra dei Fuochi non si arresta, il piano delle Prefetture di Napoli e Caserta sta producendo ottimi risultati. Il nostro obiettivo è arrivare a roghi zero, commet ...Il Ministero dell'Ambiente, il Prefetto di Napoli, i commissari straordinari di Giugliano in Campania e di Caivano e l'incaricato per il contrasto al ...