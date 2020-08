Il Paradiso delle Signore, il ritorno più atteso: come influenzerà la trama? (Di sabato 15 agosto 2020) Il Paradiso delle Signore tiene incollati al televisore milioni di italiani, ma tutto sta per cambiare con il ritorno più atteso: ecco le prime anticipazioni. Il Paradiso delle Signore ha visto gli attori tornare sul set da qualche settimana e presto vedremo su Rai 1 la nuova stagione della soap. Tra le preoccupazioni per il malore di una delle attrici di punta della serie e la felicità per l’annuncio del matrimonio in vista per una delle attrici più amate, Neva Leoni, i fan iniziano a chiedersi cosa ne sarà dei loro beniamini la prossima stagione? Il Paradiso delle Signore, l’atteso ... Leggi su chenews

ValeYellow46 : Il salitone di Brno è, come ogni anno, il paradiso delle impennate ?? @FAlex79 @GigiSoldano @TINOFoto - infoitcultura : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni oggi 14 Agosto - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 14 agosto 2020 - infoitcultura : IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di lunedì 17 agosto 2020 - smf_dc : @RadioSavana @adrianobusolin #Boldrinia il paradiso delle bestie -