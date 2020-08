Il Lombardia – Suv taglia la strada a Schachmann: pazzesco incidente nel finale della corsa [VIDEO] (Di sabato 15 agosto 2020) Episodio incredibile accaduto nel finale de Il Lombardia 2020. Nel tratto finale della corsa, che porta verso il traguardo di Como, un suv è transitato, senza autorizzazione, nel bel mezzo del percorso dedicato ai ciclisti. La macchina, guidata da una sbadata signora, ha tagliato la strada a Maximilian Schachmann che ne ha preso in pieno la parte posteriore. Fortunatamente, vista la poca velocità, il ciclista tedesco non ha riportato danni. Schachmann crash #IlLombardia pic.twitter.com/ytD0MEtvJR — Brad (@6WattsPerKg) August 15, 2020 L'articolo Il Lombardia – Suv taglia la strada a Schachmann: pazzesco ... Leggi su sportfair

Assurdo incidente per Schachmann: si scontra con un Suv nel finale

