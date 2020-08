Il Ferragosto dei nuovi poveri a Milano, giovani famiglie col terrore di finire in strada (Di sabato 15 agosto 2020) AGI - Durante il lockdown si sono presentate anche persone che non mangiavano da 4 giorni, una situazione molto anomala in una città come Milano che ha una solida rete di assistenza per i più fragili. Ora, a chiedere aiuto, sono tante famiglie italiane e uomini e donne più giovani. Sono i ‘nuovi' poveri, dolente eredità del coronavirus che chiedono aiuto alle associazioni di volontariato. E lo faranno anche a Ferragosto con le modalità imposte dalla prevenzione del contagio coi ‘pacchi' per sfamarsi che ora si ricevono dentro ai sacchetti. "Ora vengono persone dai 35 ai 50 anni" “Agosto vede arrivare da noi lo stesso numero di persone dei mesi precedenti - spiega all'AGI Luigi Rossi, vicepresidente di ‘Pane ... Leggi su agi

