Il deputato Renzo Tondo incassa un bonus da 11mila euro: «Meglio darli ai miei dipendenti che lasciarli all’Inps» (Di sabato 15 agosto 2020) Ha ricevuto un totale di 11mila euro in aiuti a fondo perduto, ma il deputato del gruppo Misto Renzo Tondo non è pentito. Tutt’altro. «Sono orgoglioso di quello che ho fatto – ha detto in una intervista al Corriere della Sera -. Ho preso i fondi e li ho destinati ai miei dipendenti come extra. Piuttosto che lasciarli a Tridico e all’Inps…». I bonus in questione non sono i 600 euro destinati alle partite Iva e finiti al centro del dibattito politico negli ultimi giorni. Tondo, ex governatore del Friuli-Venezia Giulia, ha incassato i fondi in parte dall’Inps – 7mila euro per le aziende del settore ... Leggi su open.online

SavaMelania : RT @ilgiornale: Renzo Tondo, deputato ed ex governatore del Friuli Venezia Giulia, ha percepito contributi dall’Inps e dalla Regione per un… - Mariax1112 : RT @ilgiornale: Renzo Tondo, deputato ed ex governatore del Friuli Venezia Giulia, ha percepito contributi dall’Inps e dalla Regione per un… - Careddug1 : RT @ilgiornale: Renzo Tondo, deputato ed ex governatore del Friuli Venezia Giulia, ha percepito contributi dall’Inps e dalla Regione per un… - ilgiornale : Renzo Tondo, deputato ed ex governatore del Friuli Venezia Giulia, ha percepito contributi dall’Inps e dalla Region… - AlatiGiulio : @Loops40994697 @Renzo_Pisu @ValerioMBonelli @aledeniz @GFI65 @scureggione @JorioAntonio @massimodiperna @ugoarrigo… -

Ultime Notizie dalla rete : deputato Renzo Il deputato Renzo Tondo incassa un bonus da 11mila euro: «Meglio darli ai miei dipendenti che lasciarli all’Inps» Open Il deputato Tondo e i bonus da 11 mila euro: «Meglio ai miei dipendenti che lasciarli all’Inps»

«Sono orgoglioso di quello che ho fatto. Ho preso i fondi e li ho destinati ai miei dipendenti come extra. Piuttosto che lasciarli a Tridico e all’Inps...». Renzo Tondo, ex governatore del Friuli-Vene ...

"Bonus da 11mila euro? Meglio darlo ai miei dipendenti che lasciarlo all'Inps..."

L’ex governatore del Friuli Venezia Giulia e attuale deputato del Gruppo Misto, Renzo Tondo, esce allo scoperto sulla delicata questione bonus Inps, provvedimento ideato per le partite Iva in difficol ...

«Sono orgoglioso di quello che ho fatto. Ho preso i fondi e li ho destinati ai miei dipendenti come extra. Piuttosto che lasciarli a Tridico e all’Inps...». Renzo Tondo, ex governatore del Friuli-Vene ...L’ex governatore del Friuli Venezia Giulia e attuale deputato del Gruppo Misto, Renzo Tondo, esce allo scoperto sulla delicata questione bonus Inps, provvedimento ideato per le partite Iva in difficol ...