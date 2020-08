Il deputato M5S che ha chiesto il bonus: «Decreto scritto palesemente male, mi sono tagliato 40mila euro di stipendio da parlamentare» (Di sabato 15 agosto 2020) Con un video Marco Rizzone, deputato M5S che ha chiesto e ottenuto il bonus partite iva da 600 euro previsto dal governo e dal parlamento per l’emergenza coronavirus, prova a giustificarsi per aver usufruito di quella misura che è stata approvata dal governo e poi votata anche in Parlamento nel cosiddetto Decreto Cura Italia. Importante sottolineare questo aspetto, soprattutto per le parole che sono state dette dal deputato. Inoltre, occorre evidenziare come Marco Rizzone sia stato l’unico dei deputati che hanno chiesto il bonus sin qui scoperti a rilasciare pubbliche dichiarazioni. Video Marco Rizzone sul bonus da 600 euro nel M5S Marco Rizzone ha pubblicato questo video sulla ... Leggi su giornalettismo

