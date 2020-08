Il decreto legge (Di sabato 15 agosto 2020) Che cos'è Contenuto del decreto leggeProcedura per l'emanazione di un decreto leggeProcedimento di conversioneDecretazione d'urgenza: abusi e distorsionidecreto legge e decreto legislativoChe cos'è Torna su è un provvedimento legislativo a carattere provvisorio, che viene deliberato dal Governo (ed emanato dal Presidente della Repubblica) in casi straordinari di necessità ed urgenza. Le sue misure devono essere di immediata applicazione e dal contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. entra in vigore, con forza di legge, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (senza attendere i "canonici" 15 giorni di vacatio) e ha una validità di 60 giorni, decorsi i quali o è convertito in ... Leggi su studiocataldi

