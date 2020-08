Il cane abbandonato sotto il sole è stato adottato dal poliziotto che lo ha salvato (Di sabato 15 agosto 2020) Una storia a lieto fine quella di una cucciola di meticcio abbandonata e lasciata legata ad un palo della luce sotto il sole cocente. Sono stati gli agenti del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, ad accorgersi del cane, una cucciola di circa un anno stremata dal caldo torrido e impossibilitata a trovarne riparo. I poliziotti si sono immediatamente prodigati per soccorrere il povero animale con acqua e cibo per poi attivare gli enti comunali per il controllo sanitario del cane sprovvisto di microchip.Dopo le prime cure del caso, la cucciola è stata temporaneamente custodita presso il Canile Municipale nell’impossibilità di risalire al proprietario. Nei giorni successivi uno dei due agenti intervenuti per soccorrere il cane ha continuato a seguire la cucciola con ... Leggi su huffingtonpost

