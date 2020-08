Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 15 agosto in Italia (Di sabato 15 agosto 2020) I dati della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile dice che ci sono 629 contagi (ieri erano 574). I guariti sono 314. I ricoverati con sintomi sono 764, quelli in terapia intensiva sono 55 (ieri erano 56). La Regione Emilia-Romagna comunica che a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati. I morti registrati oggi sono quindi 4 in più rispetto a ieri, più i 154 da conteggiare. A zero casi oggi la Provincia Autonoma di Trento e la Valle d’Aosta. Il ... Leggi su nextquotidiano

