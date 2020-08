Il Barcellona prepara la 'Rivoluciò', Xavi in pole per la panchina (Di sabato 15 agosto 2020) AGI - Gli umori della tifoseria del Barcellona sono racchiusi negli striscioni esposti alla Ciudad Deportiva per 'salutare' il ritorno di Messi e compagni, eliminati nei quarti di Champions dal Bayern con uno storico 8-2. "Dirigenti e giocatori, la vergogna in 121 anni di storia" e "Fuori, mercenari", hanno scritto i supporter blaugrana, infuriati per la disfatta di Lisbona. Ora è inevitabile quella 'Revoluciò' in salsa catalana preannunciata dal presidente Josep Maria Bartomeu: "Abbiamo preso delle decisioni, alcune le abbiamo prese ancor prima di questa partita. Le annunceremo nei prossimi giorni ma ora pensiamo a questa sconfitta e chiediamo scusa ai tifosi", aveva dichiarato a caldo. Lunedì la Giunta direttiva Per ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Il Barcellona prepara la 'Rivoluciò', Xavi in pole per la panchina - giorgiomaresi : @NonSoloJuve Ma che caxxo ne sa Di Marzio ??? Non sa' neanche cosa prepara sua moglie a pranzo , pretende di sapere… - ebuggato : @LePortinaie 'We Antonella, si sono Leo. Prepara le valigie, i bambini e compra un'isola in Nicaragua che col cazzo che torno a Barcellona' - Mediagol : #VIDEO #Barcellona-#BayernMonaco, tonno a colazione e dessert: ecco come si prepara #Lewandowski - Mediagol : #Video #Barcellona-Bayern Monaco, tonno a colazione e dessert: ecco come si prepara Lewandowski -