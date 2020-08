Ignazio Moser, lo sfogo sui social è feroce: l’ex gieffino vuota il sacco, parla della sua storia con Cecilia Rodriguez (Di sabato 15 agosto 2020) La vicenda riguardante Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha ancora tanti misteri. Non si sa infatti se questa crisi sentimentale sia semplicemente passeggera o se potrebbe essere giunta al capolinea in maniera definitiva la loro relazione. Nei giorni scorsi il settimanale ‘Oggi’ e in particolare il giornalista Alberto Dandolo hanno dato in esclusiva una notizia che fa riferimento ad un presunto flirt tra il ciclista e la bellissima attrice Anna Safroncik. Qualche ora fa le prime precisazioni. Alcune persone presenti all’evento al Billionaire di Flavio Briatore in Sardegna hanno smentito che ci sia qualcosa in più di un’amicizia tra i due ed ora è lo stesso Moser a rompere il silenzio e a sbottare su Instagram. La modella argentina ha preferito ... Leggi su caffeinamagazine

