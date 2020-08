I Simpson: Marge critica in un video la consigliera di Trump per il paragone con Kamala Harris (Di sabato 15 agosto 2020) Un video condiviso dal profilo ufficiale della serie I Simpson sui social mostra Marge rispondere alle critiche rivolte a Kamala Harris da una consigliera di Trump. Con un video realizzato dal team della serie I Simpson, Marge ha risposto online a Jenna Ellis, tra i consiglieri del presidente Trump, che aveva attaccato e criticato Kamala Harris paragonandola al personaggio della serie animata. Al centro della polemica e relativa risposta via social c'è infatti la voce della politica scelta da Biden come suo potenziale vicepresidente. Jenna Ellis aveva paragonato Kamala Harris a Marge ... Leggi su movieplayer

