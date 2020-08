I dati sul coronavirus in Italia di oggi, 15 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 629 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 253.438. I morti totali registrati sono 35.392, 158 in più rispetto a ieri (ma l’Emilia-Romagna ha registrato Leggi su ilpost

Aumentano ancora i nuovi casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore se ne registrano 629. Così il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 253.438. Sono i dati forniti dal ministero della ...

Infrastrutture, De Micheli: «Alta velocità e strade al Sud priorità nel piano nazionale»

Ecco, programmare cosa? «Stiamo disegnando l’Italia del futuro, il Paese tra 10 anni, mettendo insieme le risorse Ue e quelle nazionali. Per avere un Paese sostenibile, che punta a fare crescere gli i ...

