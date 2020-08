Highlights e gol Manchester City-Lione 1-3: Champions League 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Manchester City-Lione 1-3, match dei quarti di finale di Champions League 2019/2020. Sin dai primi minuti di gioco la squadra di Garcia orchestra il gioco e mette in più di una circostanza in difficoltà gli uomini di Guardiola. E il gol al 24′ dei francesi è la naturale conseguenza: Cornet si fionda su un pallone vagante e beffa col mancino Ederson posizionato fuori dai pali. Nella ripresa c’è il pareggio City sull’asse Sterling-De Bruyne. Ma è solo illusorio: al 79′ Dembele, subentrato a Depay, sfugge a Laporte e firma il 2-1. Pochi minuti dopo Sterling ha la chance dell’1-1 ma sotto porta e ad Anthony Lopes battuto spara altissimo. ... Leggi su sportface

Un risultato inaspettato, che finirà di diritto della storia del calcio. Il Bayern Monaco ha umiliato il Barcellona di Leo Messi nei quarti di finale della Champions League: 8-2 il risultato finale, u ...Dopo un rovescio storico, per l’allenatore del Barcellona, Setien, è arrivato l’esonero anche se in conferenza stampa il tecnico aveva sottolineato di non avere intenzione di dimettersi: “Non so se si ...