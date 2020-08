Hateboer annuncia: «Il mio ciclo all’Atalanta è finito» (Di sabato 15 agosto 2020) Hans Hateboer a sorpresa ha annunciato di voler lasciare l’Atalanta visto che considera chiuso il suo ciclo in nerazzurro Hans Hateboer spiazza tutti e a sorpresa annuncia di voler lasciare l’Atalanta. L’esterno nerazzurro ha parlato ai microfoni di Voetbal International dimostrando di avere le idee piuttosto chiare sul suo futuro. «All’Atalanta in questi tre anni abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, ma credo sia difficile migliorarsi ancora. La carriera di un calciatore è corta, e ho voglia di fare una nuova esperienza: il mio ciclo a Bergamo è finito». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

