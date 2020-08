Guida Tv domenica 16 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 20:30 Techetechetèore 21:25 Non dirlo al mio capo 2×09-10 (replica)Su Rai Play ore 23:40 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 Frosinone – SpeziaAndata Playoff ore 23:30 La domenica Sportiva Rai 3ore 20:30 Sapiens – Un solo pianetaore 21:20 Black ButterflyLo sceneggiatore Paul vive isolato nella sua vecchia casa in un bosco, dove sta cercando di scrivere l’opera che spera rilancerà la sua carriera poiché, da quando sua moglie lo ha lasciato, è vittima di un blocco creativo. Poi, un giorno conosce Jack, un vagabondo cui offre ospitalità ma che ben presto lo prende in ostaggio e lo obbliga a scrivere, facendo emergere segreti sepolti da tempo. ore 23:05 Tg3R + Mondoore 23:35 Hic Sunt Leones Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint – Showore ... Leggi su dituttounpop

