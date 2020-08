GTA 6 su PS5 come esclusiva temporale? La richiesta di Sony secondo un rumor (Di sabato 15 agosto 2020) Anche se mancano ancora alcuni mesi dall'uscita di PlayStation 5 e dato che siamo ancora lontani dal porting di Grand Theft Auto V sulla console next-gen, tutti sono curiosi di sapere quando Rockstar Games svelerà al mondo GTA 6.secondo un nuovo rumor, a quanto pare Sony è disposta a pagare fior fiore di dollari per ottenere l'esclusiva temporale del gioco. L'indiscrezione arriva dallo YouTuber Foxy Games UK che afferma che Sony ha contattato studi di terze parti ed è disposta a pagare l'enorme cifra di 750 milioni di dollari per un accordo con Rockstar.750 milioni di dollari non sembra un prezzo troppo inverosimile se si tiene conto del fatto che Microsoft avrebbe speso una volta 75 milioni di dollari per impedire a GTA 4 di essere un'esclusiva per ... Leggi su eurogamer

