Grande Fratello Vip, i concorrenti della quinta edizione (Di sabato 15 agosto 2020) Manca meno di un mese all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda dal 14 settembre. Per il secondo anno di fila Alfonso Signorini condurrà il reality che mette insieme nella casa personaggi noti dello spettacolo. Proprio il conduttore da tutta l’estate è al lavoro per formare il cast. In queste settimane sono stati vari i forse, ma ci sono anche le certezze, quelli che nella casa di Cinecittà ci saranno sicuramente. Patrizia De Blanck è una di questi e lei stessa confermò che ci sarebbero stati anche Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Signorini ha avuto il sì anche di Francesco Oppini, il trentottenne figlio di Alba Parietti, già protagonista del reality nel 2004 La Fattoria, e di ... Leggi su bloglive

maddalenaaaf : RT @mc_ddonalds: ai bambini africani non servono babysitter basta aver un fratello/una sorella più grande - PastoreFrance : @markorusso69 Il Grande Fratello è cattivo ... - PalermiMarco : @luigidimaio @virginiaraggi @Mov5Stelle No,siete partiti senza logica e morirete così.Berlusconi sarà un demente, a… - MarcoC381 : RT @MiyakeEau: @polina1156 Buongiorno Polina????Guarda chi sono.Pare che una delle due sorelle abbia partecipato al “grande fratello” e a “uo… - albanimrc : Mah. A me più che da movimento a partito sembra conclamare il passaggio dalla fase “Grande Fratello” a quella “Iso… -