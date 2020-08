Gran Premio di Spagna, prima fila Mercedes: Hamilton in pole, poi Bottas. Leclerc solo 9° (Di sabato 15 agosto 2020) Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Spagna di F1, sul circuito di Montmelò. Con il tempo di 1.15.584, il pilota inglese della Mercedes precede il compagno di squadra Valtteri Bottas di appena 0.059 centesimi. Terza la Red Bull di Max Verstappen a 0.708. Nono tempo per Charles Leclerc, su Ferrari, staccato di 1.503. Il giovane pilota monegasco è stato preceduto anche dalle due Racing Point di Sergio Perez (quarto a 0.898 da Hamilton) e Lance Stroll (quinto a 1.005), dalla Red Bull di Alexander Albon (sesto a 1.445) e dalle due McLaren di Carlos Sainz Jr (settimo a 1.460) e Lando Norris (ottavo a 1.500). L’unico alle spalle di Leclerc è stato il francese Pierre ... Leggi su ilfattoquotidiano

