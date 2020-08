GP Spagna, Verstappen: “Terzo posto massimo risultato in qualifica” (Di sabato 15 agosto 2020) “Il terzo posto è il massimo risultato che possiamo registrare in qualifica“. Così Max Verstappen dopo il terzo tempo nella qualifica del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Per tutto il weekend siamo stati abbastanza competitivi e con Mercedes possiamo rimanere vicini in gara – ha aggiunto l’olandese della Red Bull -. I long run delle libere non erano male e sono abbastanza felice delle sensazioni che provo in macchina. Spero di poter mettere pressione alla Mercedes: faremo di tutto per cercare di superarli”. Leggi su sportface

