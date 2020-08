GP Spagna: Verstappen prepara l’attacco alle Mercedes, in casa Ferrari servirà una magia (Di sabato 15 agosto 2020) La Mercedes vola ma Verstappen sogna di ripetere Silverstone. La qualifica del Gran Premio di Spagna regala la solita prima fila tutta nera con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas ma a spaventare il team tedesco è Max Verstappen. Dopo aver mostrato un passo gara superiore alle due Mercedes nelle libere del venerdì, l’olandese è pronto ad andare full-attack su Hamilton e Bottas nella speranza di sfruttare alcuni cedimenti delle due nere, parse “fragili” nella gestione gomme con le alte temperature registrate domenica scorsa in Gran Bretagna e previste domani a Barcellona. Al Circuit de Catalunya, dunque, sarà battaglia vera con la Racing Point che prenota un ruolo da protagonista con Sergio Perez e Lance Stroll in quarta e quinta ... Leggi su sportface

