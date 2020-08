Governo, il rimpasto di genere anche no (Di sabato 15 agosto 2020) Per i governi di coalizione agosto è un mese difficile. Quanti governi “balneari” ha conosciuto l’Italia repubblicana? Solo lo scorso anno, il leader leghista e Ministro degli Interni piroettando su una assolatissima spiaggia romagnola gettava il guanto di sfida al Governo Conte con la proposta di “pieni poteri” e magari elezioni anticipate. Andò a finire come sappiamo. Oggi il Conte bis si trova davanti ad un possibile rimpasto, maturato in questi giorni d’agosto col pensiero rivolto alle elezioni regionali e al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre prossimi. Il Governo ha alle spalle una valida performance nella fase cupa e dura della pandemia (il nostro paese è additato a modello nel mondo occidentale) e si trova ora di fronte ad una sfida ... Leggi su huffingtonpost

