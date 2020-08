Gomorra – La Serie 2, anticipazioni puntate in onda il 16 agosto su Tv8 (Di domenica 16 agosto 2020) Gomorra – La Serie 2, anticipazioni delle due nuove puntate in onda domenica 16 agosto alle 21:30 su TV8 Continua su Tv8 l’appuntamento con le repliche della seconda stagione di Gomorra – La Serie, uno dei successi globali prodotti da Sky, capaci di catturare anche alcune nicchie in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti. L’appuntamento è per domenica 16 agosto 2020 su TV8, con due nuove puntate. Le prime due stagioni di Gomorra sono andate in onda su Rai 3, le altre al momento sono ancora inedite in chiaro, e probabilmente verranno trasmesse da Tv8 concluse le prime due stagioni. Della Serie infatti sono andate in ... Leggi su dituttounpop

v_vivarelli : ALESSANDRO ROBECCHI Scusate, guardavo l’analisi di #Scalfari ma mi sono perso all’altezza di Aristotele, poi com’è… - lowdyncn : Dire che, le parole considerate socialmente discriminatorie, incrementino appunto la discriminazione su tali indivi… - Lucamont77 : Ma la vogliamo smettere di esaltare serie come #Gomorra che trasmette solo messaggi negativi e non rappresenta affa… - Stasera_in_TV : TV8: (22:55) Gomorra la serie - Stagione 2 Episodio 3 - Mea culpa (Telefilm) #StaseraInTV 13/08/2020 #SecondaSerata #TV8 - caciara83 : @ManconiMita @Venditti1976 Ho detto questo? Oppure ho scritto che Romanzo Criminale come il film su Vallanzasca opp… -