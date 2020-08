Giulia de Lellis e Cecilia Rodriguez Ferragosto in famiglia, Andrea Damante e Ignazio Moser si consolano insieme (Di sabato 15 agosto 2020) Ignazio Moser ha voluto ieri precisare che negli ultimi giorni sul suo conto si stanno dicendo una marea di cose non vere. E può sicuramente aver ragione, se si riferisce al fatto che non ha nessuna frequentazione con donne che non siano Cecilia Rodriguez. Ma sul fatto che lui e la Cechu abbiano litigato, bhè…Basta guardare come stanno passando il Ferragosto i due. Cecilia Rodriguez comparsa in una storia insieme a Jeremias, nel pomeriggio del 15 agosto, è forse ancora in Sardegna, ma non di certo in compagnia di Ignazio. Pranzo in giardino, mentre il Moser è in barca con Andrea Damante e Marco Cartasegna. Che poi abbiano il dono di stare ... Leggi su ultimenotizieflash

