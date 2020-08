Giro Lombardia, spaventosa caduta del belga Remco Evenepoel | VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) spaventosa caduta al Giro di Lombardia di Remco Evenepoel nella discesa che dalla Colma di Sormano portava al Lago di Como. La fidanzata del fenomeno belga Remco Evenepoel stava guardando la corsa quando ha visto il suo compagno volare giù dal viadotto: si è sentita male ma per fortuna si è prontamente ripresa. La caduta del corridore è stata spaventosa, si è temuto subito il peggio. Dalle immagini dell’elicottero Rai si vede il belga che, in coda al gruppetto dei fuggitivi, ha toccato il parapetto sulla sinistra della carreggiata, si è ribaltato ed è finito forse nel ... Leggi su chenews

