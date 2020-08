Giro Lombardia, belga Evenepoel sbatte contro muro si ribalta e cade nel vuoto sotto il ponte (Di sabato 15 agosto 2020) Incredibile incidente durante il Giro di Lombardia accaduto al belga Remco Evenepoel. Il 20enne in difficoltà in discesa, condotta da Nibali, ha sbattuto contro un muro e poi è caduto nel vuoto sotto un ponte.caption id="attachment 1007323" align="alignnone" width="594" Evenepoel Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri ne... - GrimoldiPaolo : A #FERRAGOSTO IL MINISTRO #LAMORGESE È VENUTA A PRENDERCI IN GIRO, SE #MILANO PER LEI È UNA CITTÀ SICURA NON SERVE… - MediasetTgcom24 : Ciclismo, brutto incidente al Giro di Lombardia - bornjuventino : RT @rtl1025: ?? Bruttissima caduta al Giro di #Lombardia per Remco #Evenepoel. Dalle immagini dell'elicottero si vede il belga che ha toccat… - rides_bike : +++Breaking News+++ Caduto Remco Evenepoel in discesa al Lombardia, finito giù da un ponte. È vigile. Si attendono… -