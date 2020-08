Giro di Lombardia, paura per Remco Evenepoel: “Terribile volo” (Di sabato 15 agosto 2020) Al Giro di Lombardia di ciclismo il belga Remco Evenepoel è finito in un dirupo proprio mentre si trovava nel gruppetto di testa. Attimi di paura al Giro di Lombardia di ciclismo. Il belga Remco Evenepoel è finito in un dirupo dopo un terribile volo proprio mentre si trovava nel gruppetto di testa. L’incidente è … L'articolo Giro di Lombardia, paura per Remco Evenepoel: “Terribile volo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri ne... - Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri nel vuoto in discesa - GrimoldiPaolo : A #FERRAGOSTO IL MINISTRO #LAMORGESE È VENUTA A PRENDERCI IN GIRO, SE #MILANO PER LEI È UNA CITTÀ SICURA NON SERVE… - cactus0513 : @FBiasin Perché insistiamo a organizzare gare di questo tipo di cui non frega un cazzo a nessuno? Chi sente il biso… - Fprime86 : RT @SkyTG24: Ciclismo, il belga Evenepoel cade in un burrone durante il Giro di Lombardia. FOTO -