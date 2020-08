Giro di Lombardia: il belga Avenepoel cade in un burrone (Di sabato 15 agosto 2020) Paurosa caduta al Giro di Lombardia per Remco Avenepoel. Il giovane belga, in un tratto di discesa della corsa, è stato protagonista di una caduta, precipitando oltre il muretto che delimita la carreggiata e finendo in un burrone Leggi su firenzepost

Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri nel vuoto in discesa - Corriere : Giro di Lombardia, terribile caduta per il belga Evenepoel Precipita per venti metri ne... - GrimoldiPaolo : A #FERRAGOSTO IL MINISTRO #LAMORGESE È VENUTA A PRENDERCI IN GIRO, SE #MILANO PER LEI È UNA CITTÀ SICURA NON SERVE… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Lombardia: recuperato Evenepoel, portato via in ambulanza - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Lombardia: recuperato Evenepoel, portato via in ambulanza -