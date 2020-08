Giro di Lombardia, auto invade la strada e travolge il tedesco Schachmann (Di sabato 15 agosto 2020) Altro incidente al Giro di Lombardia stavolta per l'imprudenza di una automobilista che ha tagliato la strada al ciclista Max Schachmann facendolo cadere. Per fortuna nulla di grave e il numero 77 ha ripreso la bicicletta giungendo settimo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

